Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅബൂദബിയിൽ വ്യാജ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 April 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 7:04 AM IST

    അബൂദബിയിൽ വ്യാജ ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    പിടിച്ചെടുത്തത് 18 ലക്ഷം ദിർഹമിന്‍റെ ഉൽപന്നങ്ങൾ
    അബൂദബിയിൽ വ്യാജ ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടികൂടി
    cancel

    അബൂദബി: കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം അബൂദബിയില്‍ 18 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം വിലമതിക്കുന്ന വ്യാജ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതായി അബൂദബി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അതോറിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. വ്യാപാരമുദ്രകള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് ഇത്രയധികം വ്യാജ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്.

    കൂടാതെ 2025ല്‍ അധികൃതര്‍ പരിഹരിച്ച ഉപഭോക്തൃ പരാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യം 2.8 കോടി ദിര്‍ഹമായും ഉയര്‍ന്നു. അബൂദബിയിലുടനീളമുള്ള വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചില്ലറ വില്‍പ്പന ശാലകളിലുമായി 2025ല്‍ അധികൃതര്‍ 465 പരിശോധനാ കാമ്പയിനുകളാണ് നടത്തിയത്. 2024നെ അപേക്ഷിച്ച് 16.2 ശതമാനം വര്‍ധനവാണ് പരിശോധന കാമ്പയിനുകളിലുണ്ടായത്. 2025ല്‍ അധികൃതര്‍ 16748 പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത്.

    2024ല്‍ ഇത് 6665 മാത്രമായിരുന്നു.31759 ഉപഭോക്തൃ പരാതികളാണ് 2025ല്‍ അധികൃതര്‍ മുമ്പാകെ ലഭിച്ചത്.

    ഇതില്‍ 83.5 ശതമാനവും പരിഹരിക്കാനായി. ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുന്നതിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളില്‍ അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിനും അധികൃതര്‍ വിവിധ ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികളും നടത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:uaenewsgulfUAE
    News Summary - Fake products seized in Abu Dhabi
    X