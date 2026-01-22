Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    22 Jan 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 9:07 AM IST

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി വ്യാ​ജ മെ​സേ​ജ്​: ടി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​

    ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക്, എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യാ​ണ്​ മെ​സേ​ജു​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്​
    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി വ്യാ​ജ മെ​സേ​ജ്​: ടി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​
    ദു​ബൈ: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ്യാ​ജ മെ​സേ​ജു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (ടി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ). ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക്, എ​ക്സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യാ​ജ മെ​സേ​ജു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​രം മെ​സേ​ജു​ക​ൾ വ​ഴി അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഹാ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ടി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി. ​മെ​സേ​ജു​ക​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ് അ​യ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ബാ​ങ്ക്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചോ​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ​ണം ത​ട്ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

