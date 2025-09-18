Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Sept 2025 9:04 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:04 PM IST

    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്‍റെ വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ

    -മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ പൊലീസ്​
    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്‍റെ വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ
    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്‍റെ വ്യാജ ടിക്കറ്റ്

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന വിനോദ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്‍റെ പുതിയ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഓൺലൈനിലും വിവിധ സമൂഹ മാധ്യമ ഫ്ലാറ്റ്​ഫോമുകളിലും വ്യാജ വി.ഐ.പി ടിക്കറ്റുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതായി ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്​.

    ആകർഷകമായ വിലയിലാണ്​ വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപനക്ക്​ വെച്ചിരിക്കുന്നത്​. വ്യക്​തിഗത ബാങ്ക്​ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും പണം തട്ടിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ്​ ലിങ്കുകളുടെ രൂപകൽപന. എല്ലാവർഷവും ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ തുറക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച്​ ഇത്തരം വ്യാജ ലിങ്കുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്​.

    പ്രവേശന ടിക്കറ്റിന്​ വലിയ രീതിയിൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്ന്​ കണ്ടാണ്​ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്​സൈറ്റിന്‍റെ അതേ രൂപത്തിൽ വ്യാജ ലിങ്കുകൾ തട്ടിപ്പുകാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്​. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്​സൈറ്റാണെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങണമെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ അഭ്യർഥിച്ചു.

    വെബ്​സൈറ്റ്​ കൂടാതെ മൊബൈൽ ആപ്പ്​, അംഗീകൃത ഔട്ട്​ലറ്റ്​ എന്നിവയാണ്​ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ്​ വിശ്വസനീയമായ മാർഗങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം അനാവശ്യ ഓഫറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംശയകരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇ-ക്രൈം പ്ലാറ്റ്​ഫോമിലോ 901 എന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു.

    TAGS:global villagedubai policefakeextort moneyBank information fraudfake linksonline tickets
