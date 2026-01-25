Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 6:49 AM IST

    വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി വ്യാ​ജ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ൽ റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ

    • യു​വ​തി​ക്ക്​ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്​ 10,000 ദി​ർ​ഹം
    • മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​
    ദു​ബൈ: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ യു​വ​തി​ക്ക്​ 10,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​മാ​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​രാ​കു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. പി​ന്നീ​ട്​ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന, വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​മാ​യും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​യു​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​ജ്ഞാ​ത​രാ​യ വ്യ​ക്​​തി​ക​ളു​മാ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഇ-​ക്രൈം പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം എ​ന്നി​വ​യി​ലോ 901 എ​ന്ന നോ​ൺ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ന​മ്പ​റി​ലോ അ​റി​യി​ക്കാം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ‘ത​ട്ടി​പ്പ്​ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യോ പ​ണ​മ​ട​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്​ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സാ​ധു​ത പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ​റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ച​മ​ഞ്ഞ്, ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട്​ ചി​ല​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ മു​മ്പും ​പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും പ​ണം ന​ൽ​ക​രു​ത്. തൊ​ഴി​ൽ ദാ​താ​ക്ക​ൾ, ജോ​ലി​ക്കാ​ർ, റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രേ​ണ്ട​ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:scamfakeUAEDomestic work
    News Summary - Fake domestic work recruitment scam with huge offers
