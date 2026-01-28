Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:51 AM IST

    ഫൈ​സ​ൽ​മാ​രു​ടെ വി​ന്‍റ​ർ ഫെ​സ്റ്റ്

    ഫൈ​സ​ൽ​മാ​രു​ടെ വി​ന്‍റ​ർ ഫെ​സ്റ്റ്
    ഫൈ​സ​ൽ​മാ​രു​ടെ വി​ന്‍റ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഫൈ​സ​ൽ നാ​മ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഫൈ​സ​ൽ​സ്‌’ ന്‍റെ വി​ന്‍റ​ർ ഫെ​സ്‌​റ്റ് സീ​സ​ൺ-6 അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ മ​ന്ന​ത്ത് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ജ​നു​വ​രി 25ന് ​ന​ട​ന്നു. രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി രാ​ത്രി എ​ട്ടു മ​ണി​വ​രെ നീ​ണ്ടു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സം പ​ക​രു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ-​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ശോ​ഭ​യേ​കി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ ഫൈ​സ​ൽ നാ​മ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ദ​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടു​കൂ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ന്നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.വൈ​കീ​ട്ട് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ജ്ജ്വ​ല ക​ലാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:UAE Newswinter festgulf news malayalam
    News Summary - Faisal's Winter Fest
