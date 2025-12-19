Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 6:47 AM IST

    അ​പ​ക​ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ‘ഫെ​യേ​ഴ്​​സ്​’

    അ​പ​ക​ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ‘ഫെ​യേ​ഴ്​​സ്​’
    ദു​ബൈ: മ​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ സേ​വ​ന​മാ​യ ‘ഫെ​യേ​ഴ്‌​സ്’​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ​‘​​ഫെ​യേ​ഴ്​​സ്​’​പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 800900 എ​ന്ന ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ വാ​ട്സ് ആ​പി​ലൂ​ടെ​യോ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യോ ഫെ​യേ​ഴ്​​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Fairs’ to report accidents
