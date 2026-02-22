Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനോ​ട്ട​റി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 12:51 PM IST

    നോ​ട്ട​റി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    നോ​ട്ട​റി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: നോ​ട്ട​റി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി ജൂ​ഡീ​ഷ്യ​ൽ വ​കു​പ്പ്. ഇ​തോ​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സി​ഗ്നേ​ച്ച​റി​നു പ​ക​രം മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​യി മാ​റി അ​ബൂ​ദ​ബി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ വ​കു​പ്പ്. നോ​ട്ട​റി അ​റ്റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൃ​ത്യ​ത​യു​ടെ​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ടെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി സേ​വ​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചാ​ണ് നീ​ക്കം.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി റെ​ക്കോ​ഡ് സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ പ്രാ​മാ​ണീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം. ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ഡാ​റ്റ എ​ൻ​ക്രി​പ്ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ത​ൽ​ക്ഷ​ണ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യും ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഒ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു.

    വ​കു​പ്പ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ട​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​ബൂ​ദ​ബി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ വ​കു​പ്പ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ യൂ​സു​ഫ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEEmaratbeatsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Facial recognition technology in notary transactions
    Similar News
    Next Story
    X