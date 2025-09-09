Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫേസ്​ വളാഞ്ചേരി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:02 AM IST

    ഫേസ്​ വളാഞ്ചേരി ഓണാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫേസ്​ വളാഞ്ചേരി ഓണാഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ ഫേ​സ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ 

    ദു​ബൈ: വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യു.​എ.​ഇ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫേ​സ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ക​റാ​മ​യി​ലെ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ ​ഹാ​ളി​ൽ ‘ഫേ​സ് ഓ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​യോ​ടെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, മി​മി​ക്രി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ അ​ൻ​ഷാ​ദ് അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ഫി മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മി​മി​ക്സ് പ​രേ​ഡ്, ശാ​ഹു​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി, അ​സ്‌​ലം പൂ​ക്കാ​ട്ടി​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. അ​ദീ​ബ് കോ​പി​ല​ക​ത്ത്, ഹ​ബീ​ബ് പാ​ലാ​റ, ജാ​ഫ​ർ പാ​ലാ​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​നീ​ഷ്, നൗ​ഷാ​ദ് ഖാ​ലി​ദ്, ഷ​ക്കീ​ർ, പ്ര​സാ​ദ്, സൂ​ര​ജ്, നാ​സി​ർ ടി.​പി, ബ​ഷീ​ർ, റി​യാ​സ് കെ.​ടി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ന​ട​ക്കാ​വി​ൽ, റ​ഷീ​ദ് പി.​പി, ഫ​ഖ്‌​റു​ദ്ദി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationValancherryFace
    News Summary - Face Valancherry Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X