Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫെയ്സ് മലപ്പുറം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:05 AM IST

    ഫെയ്സ് മലപ്പുറം ഓണാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫെയ്സ് മലപ്പുറം ഓണാഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    ഫെ​യ്‌​സ് മ​ല​പ്പു​റം ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഫെ​യ്സ് മ​ല​പ്പു​റം ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ‘2കെ25’ ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ലാ​വ​ണ്ട​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കോ​ക്കൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ലി​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് പു​റ​യ​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, എ.​വി മ​ധു, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ര​ഞ്ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ലാ​ലി രം​ഗ​നാ​ഥ്, ബി​നു മ​നോ​ഹ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​ന്ത്രോ​ളി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​സ​ൽ മ​ര​ക്കാ​ർ, മീ​ന മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫെ​യ്‌​സ് മ​ല​പ്പു​റം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ ക​ർ​മ ശ്രീ ​പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ന് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര കൈ​മാ​റി.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഫെ​യ്‌​സ് മ​ല​പ്പു​റം ന​ട​ത്തി​യ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണ ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​യാ​യ സി.​സി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ത​ല​ശ്ശേ​രി​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും മി​ക​ച്ച ജ​ന​സേ​വ​ന​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന ത​ണ​ൽ​മ​രം ജോ​ബ്സെ​ൽ ടീ​മി​നു​ള്ള ഉ​ഹ​ഹാ​രം മീ​ന മേ​നോ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗാ​ന​മേ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ൻ​വ​ർ പ​ള്ള​ത്ത്, മ​ൻ​സൂ​ർ വ​ട്ടം​കു​ളം, ബാ​സി​ത്ത് പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്, ഷ​മീ​ർ ന​ര​ണി​പ്പു​ഴ,അ​നൂ​പ് കു​മാ​ർ, ഷെ​ബീ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ, സം​ജാ​ദ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ഷ​മീ​ർ തീ​രു​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫൈ​സ​ൽ പ​യ്യ​നാ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsonam celebrationgulfMalappuram
    News Summary - Face Malappuram Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X