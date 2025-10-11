ഫേസ് മലപ്പുറം ലോഗോ പ്രകാശനംtext_fields
ഷാർജ: മലപ്പുറം പ്രവാസികളുടെ യു.എ.ഇ കൂട്ടായ്മയായ കലാസാംസ്കാരിക വേദി (ഫേസ് മലപ്പുറം) ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. നവംബർ 16ന് ഷാർജ ലാവണ്ടർ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സംഘടനയുടെ ലോഗോ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നിസാർ തളങ്കര നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഫെയ്സ് മലപ്പുറം ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. ഓണവും ഓർമകളും നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും രുചികളും കുട്ടികളുടെ അഭിരുചികളും എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ആഘോഷമാണ് ‘ഓണോത്സവം 2കെ25’ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.ഫേസ് മലപ്പുറം ലോഗോ പ്രകാശനം
