Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    7 Aug 2025 6:27 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 6:27 PM IST

    റെക്കോർഡ്​ മറികടന്ന്​ യു.എ.ഇയിൽ​ ആഗസ്​റ്റിലും കനത്ത​ ചൂട്​

    51.8 ഡിഗ്രിയാണ്​ കൂടിയ താപനില അടയാളപ്പെടുത്തിയത്​
    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ ആഗസ്റ്റ്​ മാസത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയത്​ റെ​ക്കോർഡ്​ ചൂട്​. നേരത്തെ മേയ്​ മാസത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കനത്ത ചൂട്​ രാജ്യത്ത്​ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ ഒമ്പത്​ വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദിനങ്ങൾ ആഗസ്റ്റിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​. ആഗസ്റ്റ്​ ഒന്നിന്​ അൽഐനിലെ സ്വയ്​ഹാനിലാണ്​ 51.8ഡിഗ്രി ചൂട്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. ഇത്​ നേരത്തെ ആഗസ്റ്റിലെ ​റെക്കോർഡ്​ ചൂടായ 2017ലെ 51.4ഡിഗ്രിയെ മറികടക്കുന്നതാണിത്​. 2017ൽ മിസൈറ എന്ന സ്ഥലത്താണ്​ റെക്കോർഡ്​ ചൂട്​ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നീരിക്ഷണ കേന്ദ്രം വെളിപ്പെടുത്തി. ആഗസ്റ്റിലെ ശരാശരി താപനില 34.7ഡിഗ്രിക്കും 36.5ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാണ്​ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്​.

    ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനമർദമാണ്​ രാജ്യത്ത്​ താപനില വർധിക്കുന്നതിന്​ കാരണമാകുന്നത്​. രാജ്യത്തെ കിഴക്കൻ പർവത മേഖലകളിലും തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനും കനത്ത ചൂട്​ കാരണമാകുന്നുണ്ട്​. ഇക്കാരണത്താലാണ്​ പലയിടങ്ങളിലും വേനൽമഴ ശക്​തമായി ലഭിക്കുന്നത്​. പ്രത്യേകിച്ച്​ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം രാവിലെയും ഉച്ചക്കും രൂപപ്പെടുന്ന കനത്ത ചൂടാണ്​. അൽഐൻ അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ചില മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴയാണ്​ ചിലദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചത്​.

    ആഗസ്റ്റ്​ മാസത്തിൽ തെക്കുകിഴക്കൻ കാറ്റ്​ രാത്രികളിലും രാവിലെയും സാധാരണമാണ്​. അതോടൊപ്പം പകൽ സമയങ്ങളിൽ വടക്കൻ കാറ്റും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്​. ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും പൊടിക്കാറ്റിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്​. ആഗസ്റ്റിലെ ശരാശരി ഈർപ്പം കണക്കാക്കുന്നത്​ 47ഡിഗ്രിയാണ്​. ഇത്​ ജൂലെ മാസത്തേക്കാൾ അൽപം കൂടുതലുമാണ്​. ഈർപ്പം പരമാവധി 63ശതമാനം മുതൽ 80ശതമാനം വരെ വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്​. ഇക്കാരണത്താലാണ്​ രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഈർപ്പം അനുഭവപ്പെടുന്നത്​.

    ഈ വർഷം മേയിൽ രാജ്യത്ത്​ ചുട്​ 50ഡിഗ്രി കടന്നിരുന്നു​. 2003ൽ താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്​ ആരംഭിച്ചതിന്​ ശേഷം മേയ്​ മാസത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ചൂടാണിതെന്ന്​ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. 2009ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 50.2ഡിഗ്രി ചൂടാണ്​ അവസാനമായി മേയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ചൂട്​.വേനൽ മാസങ്ങളിൽ കനത്ത താപനിലക്ക്​ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യത്ത്, സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ സാധാരണയേക്കാൾ ഉയർന്ന താപനിലയാണ്​ ഈ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും ശരാശരി പ്രതിദിന ഉയർന്ന താപനില 42.6ഡിഗ്രി വരെ ഏപ്രിലിൽ എത്തിയിരുന്നു.

