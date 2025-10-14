Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:36 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി ഗോ​ൾ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ സ്വീ​ക​ര​ണം
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗം ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം. ഇ​ന്ത്യാ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ, അ​ൽ​ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യാ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ, കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​ർ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ‘മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​മ്പ​തി​ലേ​റെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ മെം​ബ​ർ ഇ.​കെ. സ​ലാ​മി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എം.​എ. യൂ​സു​ഫ് അ​ലി (മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, രാ​ജ​ൻ അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ, കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ നാ​യ​ർ, ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ബാ​വ ഹാ​ജി, ടി.​എം. സ​ലിം, റ​സ്സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി, പി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, യേ​ശു​ശീ​ല​ൻ, ബാ​ബു വ​ട​ക​ര, എ.​കെ. ബീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി, റോ​യ് ഐ. ​വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ബ്ദു​ല്ല ഫാ​റൂ​ഖി, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, ഡോ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ, പി.​പി. വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ജ​ലീ​ൽ പൊ​ന്നേ​രി, രാം​രാ​ജ്, ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സാ​രി സൈ​നു​ദീ​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ടി.​കെ. മ​നോ​ജ് (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 251 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘാ​ട​സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സാ​രി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ നാ​യ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newschief ministergulf news malayalam
    News Summary - Extensive preparations to welcome the Chief Minister
    Similar News
    Next Story
    X