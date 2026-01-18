Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഡി​സ്ക​വ​റി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 6:55 AM IST

    ഡി​സ്ക​വ​റി ഗാ​ർ​ഡ​നി​ലെ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​നു​വ​രി 19 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വ് നീ​ട്ടി
    ഡി​സ്ക​വ​റി ഗാ​ർ​ഡ​നി​ലെ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം
    cancel

    ദു​ബൈ: ഡി​സ്ക​വ​റി ഗാ​ർ​ഡ​നി​ലെ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ‘പാ​ർ​ക്കോ​ണി​ക്​’ ആ​പ്പ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് താ​മ​സ​ക്കാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന്​ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ ന്യൂ​സ്​’ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി 19 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വ് നീ​ട്ടി​യ​താ​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ക്കോ​ണി​ക് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യാ​ൻ ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​സ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​മ്പ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി 15ന് ​പെ​യ്ഡ് പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി നേ​ര​ത്തെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി താ​മ​സ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം. പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ ഡി​സ്ക​വ​റി ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സോ​ൺ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ല​വി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​രോ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ യൂ​നി​റ്റി​നും ഒ​രു സൗ​ജ​ന്യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ധി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ണ​മ​ട​ച്ചു​ള്ള സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്‌​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​തി​മാ​സ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന് 945 ദി​ർ​ഹ​വും ത്രൈ​മാ​സ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന് 2,625 ദി​ർ​ഹ​വു​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്.

    ത്രൈ​മാ​സ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​മാ​സം പ​ണ​മ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ 210 ദി​ർ​ഹം ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. പാ​ർ​ക്കോ​ണി​ക് ടെ​ന​ന്‍റ്​ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സൗ​ജ​ന്യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ആ​ക്ടി​വേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാം.

    പാ​ർ​ക്കോ​ണി​ക് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ​ണ​മ​ട​ച്ചു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്‌​ഷ​നു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് താ​മ​സ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ ന​ഖീ​ൽ ഇ-​മെ​യി​ലു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Extended time for paid parking registration at Discovery Gardens
    Similar News
    Next Story
    X