    date_range 30 Jan 2026 8:04 AM IST
    date_range 30 Jan 2026 8:04 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു; പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ യു.​എ.​ഇ

    ദു​ബൈ: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 2026-27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റ്, പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള​തു​മാ​യ പൊ​ള്ള​യാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​സീ​ബ് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വ​ഴി​യു​ള്ള പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​വ​ലം 65 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഈ ​തു​ക ഒ​ട്ടും പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ല.

    ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ​വും മ​റ്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘സാ​ന്ത്വ​ന’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 35 കോ​ടി​യും ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 18 കോ​ടി​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ധൂ​ർ​ത്താ​ണെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​ക്കും അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 7.30 കോ​ടി രൂ​പ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണെ​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്.

