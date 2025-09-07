Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Sept 2025 11:28 AM IST
    7 Sept 2025 11:28 AM IST

    ഓണം വർണാഭമാക്കി പ്രവാസികൾ

    Expatriates celebrated Onam
    ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അബൂദബി മലയാളി സമാജത്തിൽ സമാജം ബാലവേദി ഒരുക്കിയ പൂക്കളം 

    ദു​ബൈ: ഓ​ണം കെ​​​ങ്കേ​മ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം. പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ടും ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ അ​ണി​ഞ്ഞും ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി​യും വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചും ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത്​ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക്രി​സ്മ​സ്​ വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​റാ​ണ്​ പ​തി​വ്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ചൂ​ട്​ കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ​ത്. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പൂ​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​തി​നാ​ൽ അ​ത്തം ഒ​ന്നു​ മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​രി​ഞ്ഞു. ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ല്ല​ക​ളു​ടെ​യും മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​മി​ടാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഒ​ത്തു​കൂ​ടി.

    വ​ൻ​കി​ട കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്തു. ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്​ വേ​റി​ട്ട കാ​ഴ്ച​യാ​യി. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​രും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ബി​ദി​ന അ​വ​ധി​കൂ​ടി ഒ​രു​മി​ച്ച്​ വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ രാ​ജ്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ച്ചൂ​ടി​ല​മ​ർ​ന്നു. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ഴ​യി​ടം ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ർ​ന്ന ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ അ​ണി​ഞ്ഞ്​ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കൂ​ടി​യ​തും വ​ർ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച ഉ​ച്ച​ക്കു​​ശേ​ഷം റോ​ഡ​രി​കു​ക​ൾ ഓ​ണം സെ​ൽ​ഫി​ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളാ​യി വ​ഴി​മാ​റി. ചൂ​ട്​ കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. ഉ​​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ന​ല്ല തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക്കൊ​പ്പം വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ല​രും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ യാ​ത്ര പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ട് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം പ​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ശ്ച​ല​മാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ബി​ദി​ന അ​വ​ധി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ർ​വി​സ്​ സ​മ​യം ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

