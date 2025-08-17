Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 11:22 AM IST

    വ​ർ​ണാ​ഭം, ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം; യു.​എ.​ഇ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം

    വ​ർ​ണാ​ഭം, ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം; യു.​എ.​ഇ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം
    ദു​ബൈ: പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച്, ദേ​ശാ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​റ​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​മോ​ഘോ​ഷി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി.

    രാ​വി​ലെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​ഞ്ജ​യ് സു​ധീ​ർ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​കൊ​ണ്ട്, ഇ​ന്ത്യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​താ​ക​യു​ടെ വ​ർ​ണം തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ്​ കാ​ഴ്ച കാ​ണാ​നും ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്താ​നു​മാ​യി ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ സ​മീ​പ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ

    സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ​ക്തി -ദു​ബൈ വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ

    ദു​ബൈ: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ​ക്തി​യെ​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ അ​ഭി​മ​ന്യു ക​ർ​ഗ്വാ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ജീ​വാ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സ്മ​രി​ക്കു​ക​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ർ​ഥം ശ​രി​യാം​വ​ണ്ണം അ​റി​യു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ല്യ​നീ​തി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ക്തി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യും മു​മ്പോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ അ​ഭി​മ​ന്യു ക​ർ​ഗ്വാ​ൾ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ സി.​ഡി.​എ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​ഷി​ദ് അ​സ്‌​ലം ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖം വാ​യി​ച്ച് പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി, എ.​സി ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ, ഒ. ​മൊ​യ്തു, ബാ​ബു എ​ട​ക്കു​ളം, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, അ​ഡ്വ. സാ​ജി​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​നം ത്രി​വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ആ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ അ​ഭി​മ​ന്യു ക​ർ​ഗ്വാ​ൾ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​ ഉയ​ർ​ത്തി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​കെ. മ​നോ​ജ് ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗീ​ത ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ഫ​റു​ള്ള പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി, ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി, ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ്‌ എ.​ഡി.​എം.​എ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ അം​ഗീ​കൃ​ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഇ​ന്ത്യാ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്വ. പ്ര​ദീ​പ് പാ​ണ്ട​നാ​ടി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ വി​ങ്സ്​ ഓ​ഫ് ഫ്രീ​ഡം എ​ന്ന ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ നൂ​റോ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ക​ലാ​കാ​രി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് നോ​ട്ട് ബു​ക്ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ട​ത്തി​യ ‘ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സ്’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ ഷി​ൻ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ഷി​നോ​ജ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഭാ​സ്‌​ക​ർ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പോ​ൾ ടി ​ജോ​സ​ഫ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. വ​നി​ത വി​നോ​ദ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. റോ​യ് റാ​ഫേ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും യാ​സി​ർ അ​റാ​ഫ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    വ​നി​ത വി​നോ​ദി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന

    പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    റാ​ക് ഐ.​ആ​ര്‍.​സി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (ഐ.​ആ​ര്‍.​സി) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഐ.​ആ​ര്‍.​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ കോ​ണ്‍സു​ല​ര്‍ ലേ​ബ​ര്‍ പ​ബി​ത്ര കു​മാ​ര്‍ മ​ജും​ദാ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഐ.​ആ​ര്‍.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​നി​ഷാം നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍, ഡോ. ​മാ​ത്യു, സി.​വി. പ​ത്മ​രാ​ജ്, മോ​ഹ​ന​ന്‍ പ​ങ്ക​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​റ​ജി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ല്‍ റ​ഹീം, അ​യ്യൂ​ബ്, പ്ര​ദീ​പ്, ക്ല​മ​ന്‍റ്, ആ​സാ​ദ്, നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍മ​ഹ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം


    അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്വ​ാത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്​ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പി​ള്ള, ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് ടി.​വി ബി​സി​ന​സ് ഹെ​ഡ് ജോ​സ​ഫ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ആ​ർ. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സാ​നു മാ​ത്യു, കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഞ്ജു പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ


