Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:31 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​ട്ടം; വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച 24.84 രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​ട്ടം; വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച 24.84 രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചു
    cancel

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ്​ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്​ നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി. ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം 91.18 എ​ന്നി നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ 24.84 രൂ​പ വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചു. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം വീ​ണ്ടും കു​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ 25 രൂ​പ​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ കൈ​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക്​ 24.90ന്​ ​മു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ചി​ല പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഡോ​ള​റി​ന് 92 രൂ​പ​യാ​യാ​ൽ, ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി 25 രൂ​പ ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം മു​ത​ൽ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം കു​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള​വി​പ​ണി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും യു.​എ​സി​ന്‍റെ താ​രി​ഫ്​ ചു​മ​ത്ത​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഡോ​ള​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ര്‍ധി​ച്ച​തും ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ല്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും രൂ​പ​യെ ബാ​ധി​ച്ച​താ​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ഴു​ക്കും വി​പ​ണി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്രീ​ന്‍ല​ന്‍ഡി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ള്‍ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ആ​ശ​ങ്ക വി​ത​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ നി​ല​പാ​ടി​ന് എ​തി​രാ​യി യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മേ​ല്‍ അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ല്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന അ​സ്ഥി​ര​ത​യാ​ണ് രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​തെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ മു​ഖ്യ​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ബ്രെ​ന്‍ഡ് ക്രൂ​ഡി​ന്റെ വി​ല ബാ​ര​ലി​ന് 64 ഡോ​ള​റി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. 60 ഡോ​ള​ര്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക്രൂ​ഡ് വി​ല​യാ​ണ് ഓ​രോ ദി​വ​സം വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യും ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ഴു​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsDirhamExpatriates#Expatriatesexpatriates arrestedgulfnewsmalayalam
    News Summary - Expatriates benefit; Dirham hits record high of Rs 24.84 on Wednesday
    Similar News
    Next Story
    X