    date_range 15 Dec 2025 8:48 AM IST
    date_range 15 Dec 2025 8:49 AM IST

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    പാ​ർ​ട്ടി 75 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നേ​ടി​യ വി​ജ​യം സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ജ​നം ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്
    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ഘ​ട​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    ജു​ബൈ​ൽ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി നേ​ടി​യ പൊ​ലി​മ​യാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ഘ​ട​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴ​ക്കി​യു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി 75 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നേ​ടി​യ വി​ജ​യം സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ജ​നം ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും അ​ന്തഃഛി​ദ്ര​ത​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി വോ​ട്ട് ത​ട്ടാ​മെ​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​െൻറ ഗൂ​ഢ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൊ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

    സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​മെ​ന്ന വ്യാ​മോ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് ജ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത് സി.​പി.​എം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി തെ​റ്റു​ക​ൾ തി​രു​ത്തി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്‌​തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ജൗ​ഷീ​ദ്, യാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ത​ളി​ക്കു​ളം, റി​ജ്‌​വാ​ൻ ചേ​ള​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

