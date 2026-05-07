    date_range 7 May 2026 11:43 AM IST
    date_range 7 May 2026 11:43 AM IST

    യു.ഡി.എഫ് വിജയാഘോഷവുമായി പ്രവാസി ഇന്ത്യ

    ദുബൈ: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു.ഡി.എഫിന്‍റെ ചരിത്ര വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി പ്രവാസി ഇന്ത്യ യു.എ.ഇയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിജയാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്‍റ്​ അബ്ദുൽ ഹസീബ് ഉദ്​ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ അരുൺ സുന്ദർ രാജ് സ്വാഗ‘‘തം പറഞ്ഞു.

    വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ അബുല്ലൈസ് എടപ്പാൾ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു. സംഗമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ സജീദ് ഖാലിദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സി.പി.എമ്മിന്‍റെ ദയനീയ പരാജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേരളത്തിന്‍റെ ഉറച്ച മതേതര നിലപാടാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

    തുടർന്ന് നടന്ന സെഷനിൽ ഇൻകാസ് യു.എ.ഇ ആക്റ്റിങ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ യേശു ശീലൻ, ഇൻകാസ് യു.എ.ഇ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി പ്രജീഷ് ബാലുശ്ശേരി, കെ.എം.സി.സി ദുബൈ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ പി.വി നാസർ, ഷുക്കൂർ ആർ, അംബേദ്കറയിറ്റ് ഇന്നോവേറ്റിവ് മൂവേമെന്‍റ്​ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.വി കുമാരൻ, ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ബാഫഖി ഹുസൈൻ, പ്രവാസി ഇന്ത്യ ദുബൈ പ്രസിഡന്‍റ്​ ബുനൈസ്, ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ഇക്ബാൽ ചെക്കയാടു എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. പ്രവാസി ഇന്ത്യ യു.എ.ഇ ഇലക്ഷൻ കൺവീനർ കെ.എം അൻവർ നന്ദി പറഞ്ഞു.

    News Summary - Expatriate India celebrates UDF victory
