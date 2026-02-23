Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 5:06 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 5:18 PM IST

    നാട്ടിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെ പ്രവാസി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

    നാട്ടിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെ പ്രവാസി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
     ഫവാസ് ചമ്പാൻ

    ദുബൈ: അവധിക്ക്​ നാട്ടിലേക്ക്​ പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടെ പ്രവാസി യുവാവ്​ ദുബൈയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ്​ മരിച്ചു. കണ്ണൂർ സിറ്റി നീർച്ചാൽ സ്വദേശി ഫവാസ് ചമ്പാൻ (39) ആണ്​ മരിച്ചത്​. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഫുജൈറയിൽ നിന്ന്​ കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. വൈകിട്ട്​ ഇദ്ദേഹത്തെ എയർപോർട്ടിലേക്ക്​ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഭാര്യ സഹോദരൻ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയിരുന്നു.

    വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്​ പോകാനിരിക്കെ നോമ്പു തുറക്ക്​ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ മുറിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല​. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്​. പിതാവ്​: ഇബ്രാഹീം. മാതാവ്​: സുബൈദ. ഭാര്യ: ഫാത്തിമത്തുൽ സാദിയ. മകൻ: കെ.പി മുഹമ്മദ്​ ഫെസിൻ. സഹോദരങ്ങൾ: ഫൈസൽ, ഫായിസ.


