    U.A.E
    date_range 27 Sept 2025 7:36 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 7:36 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക​ഴി​ക്കാ​ൻ വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി; എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡി​ൽ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി ⊿ യാ​ത്രാ​സ​മ​യം 45 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കും
    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക​ഴി​ക്കാ​ൻ വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി; എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡി​ൽ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഊ​ർ​ജ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ പാ​ത​യി​ൽ യാ​ത്രാ​സ​മ​യം 45 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കാ​നാ​കും. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ, ഷാ​ർ​ജ വ​ഴി ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ്​ എ​ളു​പ്പ​മാ​വു​ക. 75കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 25 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും റോ​ഡി​ന്‍റെ ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം മൂ​ന്നി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ അ​ൽ ബ​ദീ​അ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​ചേ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ വ​രെ​യാ​ണ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ റോ​ഡി​ന്‍റെ ശേ​ഷി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 9000 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കും. 65 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. 12.6 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 13,200 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് ന​മ്പ​ർ 7 വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ആ​റ് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​ഇ​ന്‍റ​ർ​ചേ​ഞ്ച്. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മാ​യി 3.4 കി.​മീ​റ്റ​ർ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫെ​ഡ​റ​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ കു​റ​യു​ക​യും യാ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ ഊ​ർ​ജ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​യാ​നും ന​വീ​ക​ര​ണം സ​ഹാ​യി​ക്കും. വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​ഴു​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​ക​രി​ക്കും.

    എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് റോ​ഡ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​വും ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യും ഒ​രു റോ​ഡി​ന്റെ വി​ക​സ​നം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ർ​ധ​ന​വി​ന്‍റെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഫെ​ഡ​റ​ൽ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് സെ​ക്ട​റി​ന്റെ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു.

