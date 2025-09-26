Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 9:03 AM IST

    റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ച്​ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​; യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹ​മി​ന് 24.18 രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ച്​ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​; യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹ​മി​ന് 24.18 രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചു
    cancel

    ദു​ബൈ: രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം വീ​ണ്ടും കൂ​പ്പു​കു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ്​ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ. ദി​ർ​ഹ​മി​ന് 24.​18 രൂ​പ എ​ന്ന സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മി​ക്ക എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്കു​ക​ളും 24 രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ ന​ൽ​കി.

    വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ട്ടി​ൽ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​മു​ണ്ട്. വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് ഇ​നി​യും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. മാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ ധ​ന​വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ തി​ര​ക്ക്​ കൂ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ യു.​എ​സ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​ടി​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റു​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ കൂ​പ്പു​കു​ത്തി. വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ 88.41 ആ​യി​രു​ന്ന രൂ​പ 88.79 വ​രെ പോ​കു​ക​യും അ​വ​സാ​നം 88.7550 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ക്ലോ​സ് ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് രൂ​പ​ക്ക്​ ഒ​രു ദി​വ​സം ഇ​ത്ര​യും മൂ​ല്യ​ശോ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രൂ​പ ഇ​ടി​യാ​ൻ കാ​ര​ണം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​മേ​രി​ക്ക എ​ച്ച് വ​ൺ ബി ​വി​സ നി​ര​ക്ക് കു​ത്ത​നെ കൂ​ട്ടി​യ​താ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തി​ന​കം 2.8 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന മൂ​ല്യം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് 88.47 ​ആ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മോ​ശം പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന ക​റ​ൻ​സി​യാ​ണ് രൂ​പ​യെ​ന്ന് ബ്ലൂം​ബെ​ർ​ഗ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsindian rupeesUAE dirhamgulf news malayalam
    News Summary - Exchange rate hits record high; UAE dirham hits Rs 24.18
    Similar News
    Next Story
    X