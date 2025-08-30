Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:30 AM IST

    വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ; ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ 24 രൂ​പ

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്​ കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​ത്​
    വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ; ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ 24 രൂ​പ
    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ടി​വ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ, വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു. ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ 24.04 രൂ​പ വ​രെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ല​ഭി​ച്ചു. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​താ​ണ്​ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​മി​ടി​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. തീ​രു​വ ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം കു​റ​യു​ന്ന​തും എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​രി​ൽ ഡോ​ള​റി​ന് ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​തും രൂ​പ ബാ​ധി​ച്ച ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്ര​മു​ഖ വി​നി​മ​യ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളാ​യ ബോ​ട്ടി​മും കൊ​മേ​റ​യും 23.95 മു​ത​ൽ 24 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്​ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ ഹൗ​സു​ക​ൾ 23.91വ​രെ​യും ബാ​ങ്കു​ക​ൾ 23.81രൂ​പ വ​രെ​യും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ശ​മ്പ​ളം അ​ട​ക്കം ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം കൂ​പ്പു​കു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ നി​ല​യി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. 23.90 വ​രെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട്​ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഉ​യ​രു​ക​യും വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ആ​ദ്യ​ത്തി​ൽ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ്​ അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യ​തോ​ടെ, വീ​ണ്ടും വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തീ​രു​വ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ നാ​ട്ടി​ൽ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ ബാ​ങ്ക് ലോ​ണും മ​റ്റും അ​ട​ച്ചു​വീ​ട്ടാ​നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​നി​യും ഇ​ടി​യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    TAGS:indian rupeeexchange rateUAE NewsGulf NewsDirham
    News Summary - Exchange rate hits record; 24 rupees per dirham
    X