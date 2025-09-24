Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 7:33 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 7:33 PM IST

    റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച്​ വിനിമയ നിരക്ക്​; യു.എ.ഇ ദിർഹമിന് 24.18 രൂപ വരെ

    indian rupee
    ദുബൈ: രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും കൂപ്പുകുത്തിയതോടെ ഗൾഫ്​ കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്ക് പുതിയ റെക്കോർഡിൽ. ദിർഹമിന് 24.​18 രൂപ എന്ന സർവകാല റെക്കോർഡാണ്​ ബുധനാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. മിക്ക എക്സ്​ചേഞ്ച്​ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും 24 രൂപക്ക്​ മുകളിൽ വിനിമയ നിരക്ക്​ നൽകി. വിനിമയ നിരക്ക് ഉയർന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് ഗുണകരമാണ്. എന്നാൽ നാട്ടിൽ വിലക്കയറ്റം അടക്കമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്​.

    വിനിമയ നിരക്ക് ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ളവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിരക്കിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. മാസത്തിന്‍റെ അവസാന ദിവസങ്ങളായതിനാൽ നധവിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ തിരക്ക്​ വർധിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന തിയ്യതികളിൽ നിരക്ക്​ വർധന തുടരുകയാണെങ്കിൽ തിരക്ക്​ കൂടുമെന്നാണ്​ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ആഴ്ചകൾക്ക്​ മുമ്പ്​ യു.എസ്​ ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്​ തീരുവ ചുമത്തിയതോടെയാണ്​ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയത്​.

    TAGS:indian rupeeexchange rateUAE NewsGulf NewsUAE dirham
    News Summary - Exchange rate breaks records; UAE dirham reaches Rs 24.18
