    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം; ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​രം

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം; ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​രം
    ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യു.​കെ ഐ​ഡി​യാ​സ് പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article


    ദു​ബൈ: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സി​ന്​ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​രം. പ്ര​മു​ഖ ‘യു.​കെ ഐ​ഡി​യാ​സ്’ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ ‘വാ​ല്യു ഫോ​ർ മ​ണി’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ​ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച ‘ഫ്രം ​അ​റൈ​വ​ൽ ടു ​സ​ർ​വി​സ​സ്: സീം​ലെ​സ് ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​ർ എ​വ​രി വി​സി​റ്റ​ർ’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ അ​വ​ർ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​മാ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​തൃ​പ്തി​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ യ​ശ​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യെ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

