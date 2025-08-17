Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 11:41 AM IST

    മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം: സ​മാ​ധാ​ന പാ​ല​ക​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം: സ​മാ​ധാ​ന പാ​ല​ക​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    സേ​വ​ന മി​ക​വി​ന് ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​യോ​ടൊ​പ്പം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: സേ​വ​ന മി​ക​വി​ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ലെ 26 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ-​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല്‍ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ക​യും മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും പു​ല​ര്‍ത്തു​ക​യെ​ന്ന റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ന​യ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കു​ള്ള ബ​ഹു​മ​തി​യെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​വു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ര്‍ഗാ​ത്മ​ക​ത വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും. ചു​മ​ത​ല​ക​ള്‍ നി​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ മി​ക​വും സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​വും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മേ​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റ് സ​ര്‍വി​സ​സ് ഒ​ബ്സ​ര്‍വേ​റ്റ​റി സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ്ര​ശം​സ​യും നേ​ടി​യ​വ​രു​മാ​ണ് ആ​ദ​ര​വി​ന​ര്‍ഹ​മാ​യ​വ​രെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ അ​ഹ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ് പെ​ര്‍ഫോ​മ​ന്‍സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഖ​ര്‍ബി​ജ് അ​ല്‍ നു​ഐ​മി, ഹാ​പ്പി​ന​സ് വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsExcellent servicepeacekeepers
    News Summary - Excellent service: Peacekeepers honored
