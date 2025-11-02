Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Nov 2025 9:45 AM IST
    date_range 2 Nov 2025 9:45 AM IST

    പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ
    പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ ടേം ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ പൂ​ജ്യം മാ​ർ​ക്കും സ്വ​ഭാ​വ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ 12 പോ​യ​ന്‍റി​ന്‍റെ കു​റ​വ്​ വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ സ്കൂ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ കൂ​ട്ടു​നി​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ​യാ​യി​രി​ക്കും ശി​ക്ഷ​യെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    പി​ഴ​ശി​ക്ഷ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക സ​ർ​ക്കു​ല​ർ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​. ദേ​ശീ​യ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ​ഗ്ര​ത​യും നീ​തി​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. ഗ്രേ​ഡി​ങ്ങി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​മാ​യ സ​ത്യ​സ​​ന്ധ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത്​ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ൻ​വി​ജി​ലേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നീ​തി​യു​ടെ​യും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യു​ടെ​യും പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ടെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളി​ൽ ​പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളും അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണം. പ​രീ​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം വി​​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ‘​പെ​രു​മാ​റ്റ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്ക​ണം. പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം, ചോ​ദ്യ​പ്പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​രീ​ക്ഷ പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ക, മ​റ്റ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം വ​ഴി പ​രീ​ക്ഷ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​രോ​ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ 20നാ​ണ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

