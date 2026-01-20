Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 9:00 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ്​ പോ​യി​ന്‍റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി 23,600 പേ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ്​ പോ​യി​ന്‍റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഇ.​വി ഗ്രീ​ൻ ചാ​ർ​ജ​ർ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കും 1860 ല​ധി​കം ചാ​ർ​ജി​ങ്​ പോ​യി​ന്റു​ക​ളാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക്​ ദു​ബൈ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ(‘​ദീ​വ’) മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സ​ഈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ താ​യ​റാ​ണ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2026 ജ​നു​വ​രി മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ.​വി ഗ്രീ​ൻ ചാ​ർ​ജ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി 23,600 പേ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 2014ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ‘ദീ​വ’ ഇ​തു​വ​രെ 55,200 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് 276 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്ക്​ തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ‘ദീ​വ’ അ​റി​യി​ച്ചു. ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്​ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹ​രി​ത സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കും സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ൽ താ​യ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ൾ​ട്രാ-​ഫാ​സ്റ്റ്, ഫാ​സ്റ്റ്, പ​ബ്ലി​ക്, വാ​ൾ-​ബോ​ക്സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ‘ദീ​വ’ നാ​ല് ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ളാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ‘ദീ​വ’​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്പ്, കൂ​ടാ​തെ 14 മ​റ്റ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി ചാ​ർ​ജി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​വു​മു​ണ്ട്. ‘ദീ​വ’​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് വോ​യ്സ് റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് സേ​വ​നം വ​ഴി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ‘ഗ്രീ​ൻ ചാ​ർ​ജ​ർ’ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​നാ​കും. വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ചാ​ർ​ജി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ‘ഗ​സ്റ്റ്​ മോ​ഡ്​’ സൗ​ക​ര്യം വ​ഴി എ​ല്ലാ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ‘ദീ​വ’ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:DubaiCharging pointsEV charging
