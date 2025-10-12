Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 1:41 PM IST

    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കാ​യി ആ​പ്പ് ത​യാറാ​ക്കും

    ബ​സ്, മെ​ട്രോ യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​റ്റ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വും
    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കാ​യി ആ​പ്പ് ത​യാറാ​ക്കും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ലി​ന്റെ പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ ട്രെ​യി​ന്‍ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​പ്പ്​ സേ​വ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ ട്രെ​യി​നി​ലെ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് തു​ട​ര്‍ യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മെ​ട്രോ​യി​ലും തു​ട​ര്‍ന്ന് ബ​സ്സി​ലോ കാ​റി​ലോ മ​റ്റോ യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ അ​തെ​ല്ലാം ഒ​റ്റ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യെ ‘സി​റ്റി​മാ​പ്പ​ർ ആ​പ്പു’​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ട്രെ​യി​ൻ, മെ​ട്രോ, ബ​സ്, ഓ​ൺ-​ഡി​മാ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡു​ക​ൾ, മൈ​ക്രോ​മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​ മു​ത​ൽ ല​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തു​ന്ത്​ വ​രെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ല്‍, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ട്രാ​ന്‍സ്, സി​റ്റി മാ​പ്പ​ര്‍ എ​ന്നി​വ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ളു​പ്പ​വും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​വും ആ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ലി​ലെ യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​റ്റു യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​വ​യി​ല്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ഒ​ട്ടേ​റെ ആ​പ്പു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം എ​ല്ലാം സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച ഒ​റ്റ ആ​പ്പ് ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    യാ​ത്രാ പ്ലാ​നി​ങ് ആ​പ്പാ​യ സി​റ്റി മാ​പ്പ​ര്‍ യാ​ത്ര​യു​ടെ യ​ഥാ​സ​മ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​നെ അ​റി​യി​ക്കും. പോ​വു​ന്ന റൂ​ട്ട്, ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്, യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാ​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​പ​യു​ക്ത​മാ​യ യാ​ത്രാ​രീ​തി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​വ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ 11 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ലി​ന്റെ പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ സ​ര്‍വീ​സി​ല്‍ ഒ​രു സ​മ​യം 400 പേ​ര്‍ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​വും. അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ല​വി​ൽ നാ​ല്​ പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ൽ സി​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ റെ​യി​ൽ പാ​ത. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 200 കി.​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ട്രെ​യി​നി​ന്​ ക​ഴി​യും. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3.6 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​തു​വ​ഴി സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ദു​ബൈ യാ​ത്ര​ക്ക്​ 57 മി​നി​റ്റ്​ മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്ക്​ 105 മി​നി​റ്റി​ന്‍റെ യാ​ത്ര മ​തി. വി​വി​ധ എ​മി​​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​ക്കും പ​ദ്ധ​തി ക​രു​ത്തു പ​ക​രും.

