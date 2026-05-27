Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇത്തിഹാദ്​ റെയിൽ:...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 May 2026 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 8:21 AM IST

    ഇത്തിഹാദ്​ റെയിൽ: സ്റ്റാഫ്​ യൂനിഫോം അവതരിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇത്തിഹാദ്​ റെയിൽ: സ്റ്റാഫ്​ യൂനിഫോം അവതരിപ്പിച്ചു
    cancel

    ദുബൈ: യു.എഇ.യുടെ ദേശീയ റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന പ്രതീകങ്ങളിലൊന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച്​ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ. രാജ്യം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന യാത്രാ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ്​ ഇത്​. ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള വിന്യാസത്തിലൂടെ എമിറേറ്റുകളിലുടനീളമുള്ള സമൂഹങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ ദേശീയ റെയിൽവേ ശൃംഖല ഒരുങ്ങുന്നത്​.

    പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ യൂനിഫോമുകൾ കടും ചുവപ്പ്​ ലൈനുകളുള്ള ചാര നിറത്തിലുള്ളവയാണ്. ചാരക്കളർ വിശ്വാസ്യതയെയും ശാന്തതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ, ചുവന്ന വരകൾ ദേശീയ റെയിൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്​ പിന്നിലെ ആഗ്രഹത്തെയും ഊർജത്തെയുമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

    ട്രെയിനിലെ ഹോസ്റ്റുമാർ, സ്റ്റേഷൻ ജീവനക്കാർ, ഉപഭോക്താക്കളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്ന മറ്റ് ടീമുകൾ എന്നിവരായിരിക്കും ഈ യൂനിഫോം ധരിക്കുക. പ്രൊഫഷനലിസവും എമിറാത്തി ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ മൂല്യങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്​ യൂനിഫോമിന്‍റെ രൂപകൽപന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsetihad railUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Etihad Rail: Staff uniforms introduced
    Similar News
    Next Story
    X