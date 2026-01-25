Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Jan 2026 7:50 AM IST
    25 Jan 2026 7:50 AM IST

    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ വ​ഴി 1.48 ല​ക്ഷം ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി

    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ വ​ഴി 1.48 ല​ക്ഷം ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി
    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ച​ര​ക്ക്​ ട്രെ​യി​ൻ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ വ​ഴി ഇ​തു​വ​രെ 1,48,000 ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഒ​രു കോ​ടി ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം ക​ല്ലും ച​ര​ലും റെ​യി​ൽ മാ​ർ​ഗം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. വ്യാ​പാ​ര രം​ഗ​ത്തും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന രം​ഗ​ത്തും റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ​ങ്കാ​ണ് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​ത്. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ലെ​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​സ്ഥി​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല പ്രാ​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല വ​ഴി ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​തി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ക​മ്പ​നി​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ച​ര​ക്ക്​ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച ക​മ്പ​നി പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സി​ലെ ആ​ദ്യ റൂ​ട്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ആ​ദ്യ റൂ​ട്ട്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യി​ൽ പ​തി​വാ​യി ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ബി​സി​ന​സ് വ്യാ​പാ​ര​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണി​ത്. ഒ​പ്പം ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യെ​യും എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്ക് 90 മി​നി​റ്റും സ​മ​യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​തേ​സ​മ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സി​റ്റി, ദു​ബൈ ജു​മൈ​റ ഗോ​ൾ​ഫ്​ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​​സ്, ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ സ​കം​കം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ റൂ​ട്ടി​ലെ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ. അ​ൽ സി​ല, അ​ൽ ദ​ന്ന, അ​ൽ മി​ർ​ഫ, മ​ദീ​ന​ത്ത്​ സാ​യി​ദ്, മി​സൈ​റ, അ​ൽ ഫാ​യ, അ​ൽ ദൈ​ദ്, അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സി​റ്റി, ദു​ബൈ ജു​മൈ​റ ഗോ​ൾ​ഫ്​ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്സ്, ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി സി​റ്റി, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

