ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ പദ്ധതി: ഷാർജയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

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Posted Ondate_range 4 July 2026 12:37 PM IST
Updated Ondate_range 4 July 2026 12:37 PM IST
ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ പദ്ധതി: ഷാർജയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
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News Summary - Etihad Rail Project: Traffic restrictions in Sharjah
ഷാർജ: ഇത്തിഹാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി യൂനിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റിക്കും അർദ് അൽ മാഹിദിനും ഇടയിൽ താൽക്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി ഷാർജ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ നടപടി. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ട്രാഫിക് പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബദൽ റൂട്ടുകൾക്ക് അനുസൃതമായി, ഇന്നുമുതൽ ആഗസ്റ്റ് 23 വരെയാണ് ഈ താൽക്കാലിക ഗതാഗത തിരിച്ചുവിടൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുക.
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