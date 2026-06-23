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    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 6:37 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 6:37 PM IST

    ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ: ആദ്യ പാസഞ്ചർ സർവിസ് ജൂൺ 30ന്

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    അബൂദബി-ഫുജൈറ യാത്രക്ക്​ ഒരു മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ്​
    ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ: ആദ്യ പാസഞ്ചർ സർവിസ് ജൂൺ 30ന്
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    ദുബൈ: യു.എ.ഇയുടെ പൊതുഗതാഗത പദ്ധതിയായ ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്‍റെ ആദ്യ പാസഞ്ചർ സർവിസ് 2026 ജൂൺ 30ന് ആരംഭിക്കും. 900 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ഈ റെയിൽ ശൃംഖല രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെയും പ്രദേശങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറക്കും.

    അബൂദബിക്കും ഫുജൈറക്കും ഇടയിലാണ്​ ആദ്യ സർവിസ് ആരംഭിക്കുന്നത്​. അബൂദബി–ഫുജൈറ യാത്രക്ക്​ ഒരു മണിക്കൂറും 45 മിനിറ്റും മാത്രമാണ് എടുക്കുക. അബൂദബിയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഫുജൈറയിലെ അൽ ഹിലാൽ സിറ്റി സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് കന്നി യാത്ര. ചൊവ്വാഴ്ച മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി പാസഞ്ചർ സ്റ്റേഷൻ അബൂദബി കിരീടാവകാശി ശൈഖ്​ ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതോടെയാണ് പാസഞ്ചർ സർവിസുകളുടെ ഔദ്യോഗിക തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അബൂദബി, ദുബൈ, ഫുജൈറ എന്നീ നഗരങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അബൂദബി–ദുബൈ റൂട്ടിൽ തുടർച്ചയായ ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അബൂദബി-ദുബൈ റൂട്ടിൽ 57 മിനിറ്റ് ആണ്​ യാത്രാ സമയം ഫുജൈറയിലേക്കുള്ള റൂട്ട് യു.എ.ഇയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കുകയും ടൂറിസം മേഖലക്ക്​ ഉണർവ് പകരുകയും ചെയ്യും. മുഴുവൻ ശൃംഖലയും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ യു.എ.ഇ.യിലെ 11 പ്രധാന നഗരങ്ങളെയും പ്രദേശങ്ങളെയും ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കും. അബൂദബി, ദുബൈ, ഷാർജ, ഫുജൈറ, അൽ ദൈദ്, അൽ ദന്ന, അൽ ഫയ, മദീനത്ത് സായിദ്, മെസൈറ, അൽ മിർഫ, അൽ സില എന്നിവയാണ്​ സ്റ്റേഷനുകൾ.

    2026 സെപ്റ്റംബർ 30ന്​ ദുബൈയിലെ ജുമൈറ ഗോൾഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റേഷനും ഷാർജയിലെ അൽ ദൈദ് സ്റ്റേഷനും തുറക്കും. രണ്ടു സ്റ്റേഷനും തുറക്കുന്നതോടെ റെയിൽ ശൃംഖല പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഡിസംബർ 30ന്​ അൽ ദഫ്​റ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. ഷാർജ യൂനിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി സ്റ്റേഷൻ ഉദ്​ഘാടനം 2027 മാർച്ച് 30നാണ്​. ഷാർജ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ തുറക്കുന്നതോടെ ഈ റൂട്ട് പൂർണ സജ്ജമാകും. അൽ ദന്ന, അൽ സില, അൽ മിർഫ, മദീനത്ത് സായിദ്, ലിവ എന്നീ ബാക്കി അഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ലോഞ്ച് തീയതികൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

    അബൂദബി–ഫുജൈറ റൂട്ടിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്​ കംഫർട്ട് ക്ലാസിന്​ 55 ദിർഹവും പ്രീമിയം ക്ലാസിന്​ 120 ദിർഹവുമാണ്​. യാത്രക്കാർക്ക് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ആപ്പിലൂടെയും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ജൂൺ 23 മുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം.

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    TAGS:etihad railUAEfirst passenger trip
    News Summary - Etihad Rail: First passenger service on June 30
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