Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 9:11 AM IST

    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ ഏ​ഴ് പു​തി​യ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നേ​ര​ത്തെ നാ​ല്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു
    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ ഏ​ഴ് പു​തി​യ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​ൻ

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ പാ​ത​യി​ലെ ഏ​ഴ് പു​തി​യ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വീ​സ്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നാ​ല്​​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പു​തി​യ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ സി​ല, അ​ൽ ദ​ന്ന, അ​ൽ മി​ർ​ഫ, മ​ദീ​ന​ത്ത്​ സാ​യി​ദ്, മി​സൈ​റ, അ​ൽ ഫാ​യ, അ​ൽ ദൈ​ദ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തു​താ​യി സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സി​റ്റി, ദു​ബൈ ജു​മൈ​റ ഗോ​ൾ​ഫ്​ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്സ്, ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി സി​റ്റി, ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ്​ തു​റ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ യാ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വ​ള​രെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​താ​ണ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ന്ന്​ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ ചീ​ഫ്​ പ്രൊ​ജ​ക്ട്​​സ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഷെ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​നി​ലും മൂ​ന്ന്​​ ത​രം കാ​ബി​നു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും.

    ഇ​ക്കോ​ണ​മി ക്ലാ​സ്, ഫാ​മി​ലി ക്ലാ​സ്, ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ കാ​ബി​നു​ക​ൾ. ഇ​ക്കോ​ണ​മി ക്ലാ​സി​ൽ ക​ടും ചാ​ര​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഫാ​മി​ലി ക്ലാ​സി​ൽ അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള​ത്.

    സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ടു​വി​ൽ മേ​ശ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് സീ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​ണ്. വി​ശാ​ല​വും ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​യു​മാ​ണ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നി​ൽ ട്രേ ​ടേ​ബി​ളു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഓ​രോ കാ​ബി​നി​ലും ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് സ്ഥ​ല​വു​മു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ലി​യ ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​വും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    13 ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ 10 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ എ​ത്തു​ക​യും പ​രീ​ക്ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷാ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്​ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ. ഓ​രോ ട്രെ​യി​നി​ലും 400 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​കും.

    ട്രെ​യി​ൻ യാത്രക്കാർ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റ​ഡ്​ ബാ​രി​യ​റി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യ​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ടി​ക്ക​റ്റ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. അ​േ​താ​ടൊ​പ്പം സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ടി​ക്ക​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്കും. ടി​ക്ക​റ്റ്​ മെ​ഷീ​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക​യും ആ​ഗോ​ള റെ​യി​ല്‍ എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്. ​ബാ​ങ്ക്​ നോ​ട്ടു​ക​ളും കാ​ർ​ഡും ആ​പ്പി​ൾ പേ​യും മെ​ഷീ​നി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ൽ സി​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ റെ​യി​ൽ പാ​ത. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 200 കി.​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ട്രെ​യി​നി​ന്​ ക​ഴി​യും.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3.6 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​തു​വ​ഴി സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ദു​ബൈ യാ​ത്ര​ക്ക്​ 57 മി​നി​റ്റ്​ മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്ക്​ 105 മി​നി​റ്റി​ന്‍റെ യാ​ത്ര മ​തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsannouncesetihad railgulf
    News Summary - Etihad Rail announces seven new stations
    Similar News
    Next Story
    X