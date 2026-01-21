Begin typing your search above and press return to search.
    21 Jan 2026 9:58 AM IST
    21 Jan 2026 9:58 AM IST

    ഇത്തിഹാദ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന്‍റെ ആദ്യ റൂട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

    അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​വ​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ റൂ​ട്ട്​
    ഇത്തിഹാദ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന്‍റെ ആദ്യ റൂട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സി​ലെ ആ​ദ്യ റൂ​ട്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ആ​ദ്യ റൂ​ട്ടെ​ന്ന്​ ‘ദ ​നാ​ഷ​ന​ൽ’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​തി​വാ​യി ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ബി​സി​ന​സ് വ്യാ​പാ​ര​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണി​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യെ​യും എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്ക് 90 മി​നി​റ്റും സ​മ​യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    അ​തേ​സ​മ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സി​റ്റി, ദു​ബൈ ജു​മൈ​റ ഗോ​ൾ​ഫ്​ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​​സ്, ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ സ​കം​കം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ റൂ​ട്ടി​ലെ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ.ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ​പാ​ത​യി​ലെ ഏ​ഴ് പു​തി​യ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വി​സ്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നാ​ല്​​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. അ​ൽ സി​ല, അ​ൽ ദ​ന്ന, അ​ൽ മി​ർ​ഫ, മ​ദീ​ന​ത്ത്​ സാ​യി​ദ്, മി​സൈ​റ, അ​ൽ ഫാ​യ, അ​ൽ ദൈ​ദ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തു​താ​യി സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സി​റ്റി, ദു​ബൈ ജു​മൈ​റ ഗോ​ൾ​ഫ്​ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്സ്, ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി സി​റ്റി, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ 13 ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ 10 എ​ണ്ണം നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ എ​ത്തു​ക​യും പ​രീ​ക്ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്​ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ. ഓ​രോ ട്രെ​യി​നി​ലും 400 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 200 കി.​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ട്രെ​യി​നി​ന്​ ക​ഴി​യും. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3.6 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​തു​വ​ഴി സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ​സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും.

