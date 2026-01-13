Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 8:39 AM IST

    2025ൽ ​ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് വ​ലി​യ നേ​ട്ടം

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്​ 2.24 കോ​ടി പേ​ർ
    2025ൽ ​ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് വ​ലി​യ നേ​ട്ടം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം മു​ന്‍വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ 21 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ര്‍വേ​സ്. 2.24 കോ​ടി യാ​ത്രി​ക​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ര്‍വേ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ന്ന​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പു​തി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന ക​ണ​ക്കാ​ണ് യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ അ​ന്റ​നോ​ല്‍ഡോ നെ​വ​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. 2025 ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ മാ​ത്രം 22 ല​ക്ഷം യാ​ത്രി​ക​രാ​ണ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്.

    2030ഓ​ടെ പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം 3.7 കോ​ടി യാ​ത്രി​ക​ര്‍, 200 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യം മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം. നേ​ര​ത്തെ 3 കോ​ടി യാ​ത്രി​ക​ര്‍, 160 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. എ​ന്നാ​ല്‍, എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്നു​വെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ല്‍ ഈ ​ല​ക്ഷ്യം ക​മ്പ​നി പു​ന​ര്‍നി​ര്‍ണ​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള ഓ​ര്‍ഡ​റു​ക​ള്‍ ക​മ്പ​നി ന​വം​ബ​റി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദു​ബൈ എ​യ​ര്‍ഷോ​യി​ല്‍ എ​യ​ര്‍ബ​സു​മാ​യും ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക​രാ​ര്‍ ഒ​പ്പി​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​റ് എ330 ​നി​യോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ 2028നും 2029​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന് ല​ഭി​ക്കും. 2025ലെ ​ആ​ദ്യ 9 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് 200 പൈ​ല​റ്റു​മാ​ര​ട​ക്കം 2600 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

