    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:47 PM IST

    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ എ​യ​ർ​വേ​ഴ്​​സി​ന്​​ ലാ​ഭ​ക്കു​തി​പ്പ്

    ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ നേ​ടി​യ​ത്​ 110 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ലാ​ഭം
    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ര്‍വേ​സ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ന്‍റ​നോ​ല്‍ഡോ നെ​വ​സ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 2025ലെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ല്‍ റെ​ക്കോ​ഡ് ലാ​ഭം നേ​ടി ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ര്‍വേ​സ്. ജൂ​ണി​ല്‍ അ​വ​സാ​നി​ച്ച കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 110 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ഇത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ര്‍വേ​സി​ന്‍റെ ലാ​ഭം. നി​കു​തി​യും മ​റ്റ് ചെ​ല​വു​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ് 32 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ര്‍ഷം ക​മ്പ​നി നേ​ടി​യ​ത്. 16 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച​യോ​ടെ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷ വ​രു​മാ​നം 1,350 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മാ​യും ഉ​യ​ര്‍ന്നു. പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ്​​ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ 16 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച് 1,129 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം നേ​ടി. ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത സ​ർ​വി​സ്​ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ ഒ​മ്പ​ത്​ ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച​യും ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന് നേ​ടാ​നാ​യി. യു.​എ​സി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​മി​ത താ​രി​ഫ് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും എ​യ​ര്‍വേ​സി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ര്‍വേ​സ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ന്‍റ​നോ​ല്‍ഡോ നെ​വ​സ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 27 പു​തി​യ റൂ​ട്ടു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം ജൂ​ണ്‍ വ​രെ 88 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന്‍റെ സ​ര്‍വീ​സു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ല്‍ 1.02 കോ​ടി യാ​ത്രി​ക​രെ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. വ​ര്‍ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2.15 കോ​ടി ആ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2026 ഓ​ടെ പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷ യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2.4 കോ​ടി​യോ 2.5 കോ​ടി​യോ ആ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് 2030 ഓ​ടെ 3.8 കോ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം.

    മു​മ്പ് 3.3 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം 1.85 കോ​ടി യാ​ത്രി​ക​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന്‍റ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 100ന് ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ്. വ​ള​ര്‍ച്ചാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ന്‍സി​യും ഭാ​വി​യി​ല്‍ പേ​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​പ്ഷ​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്‍റ​നോ​ല്‍ഡോ നെ​വ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ ബി​റ്റ് കോ​യി​നും മ​റ്റ് ക്രി​പ്റ്റോ​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​റ​ന്‍സി​ക​ള്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

