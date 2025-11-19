Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    19 Nov 2025 10:28 AM IST
    19 Nov 2025 10:28 AM IST

    32 പുതിയ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കി ഇത്തിഹാദ്

    32 പുതിയ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കി ഇത്തിഹാദ്
    ദു​ബൈ: ച​ര​ക്കു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 32 പു​തി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ഓ​ര്‍ഡ​ര്‍ ന​ല്‍കി ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ര്‍വേ​സ്. സി.​ഇ.​ഒ അ​ന്‍റ​നോ​ല്‍ഡോ നെ​വ​സാ​ണ് എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍ സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​തി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​റ് എ330-900, ​ഏ​ഴ് എ350-1000, ​മൂ​ന്ന് എ350 ​എ​ഫ്​ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ക്കാ​ണ് ഓ​ര്‍ഡ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2027 ആ​ദ്യ​ത്തോ​ടെ പു​തി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡെ​ലി​വ​റി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ, ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​കെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2030ഓ​ടെ 200 ക​ട​ക്കും. നി​ല​വി​ല്‍ 170 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ര്‍ലൈ​നു​ള്ള​ത്. 2030ഓ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 3.7 കോ​ടി​യാ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. നേ​ര​ത്തേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് 3.7 കോ​ടി​യാ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷ വ​ള​ര്‍ച്ച 15 മു​ത​ല്‍ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ മാ​ത്രം വ​ള​ര്‍ച്ച 18 മു​ത​ല്‍ 19 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

