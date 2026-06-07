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    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 12:17 PM IST

    ഇ.ടി. പ്രകാശിന് യാത്രയയപ്പ്​ നൽകി

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    ഇ.ടി. പ്രകാശിന് യാത്രയയപ്പ്​ നൽകി
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    മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഇ.ടി. പ്രകാശിന് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ നൽകിയ യാത്രയയപ്പ്

    ഷാർജ: പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്കുമടങ്ങുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഇ.ടി. പ്രകാശിന് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 28 വർഷത്തോളമായി മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്‍റെ ഷാർജയിലെ ലേഖകനായിരുന്നു പ്രകാശ്. അസോസിയേഷൻ മുൻ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയംഗം പി.ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

    പ്രസിഡന്റ് നിസാർ തളങ്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭാരവാഹികളായ ജിബി ബേബി, ഷാജിജോൺ, ടി.കെ. പ്രദീപ് നെന്മാറ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ എം.സി.എ നാസർ, സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

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    TAGS:FarewellgulfUAEexile
    News Summary - E.T. Prakash bids farewell
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