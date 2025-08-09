Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 6:48 AM IST

    സംരക്ഷിത സമുദ്രമേഖലയിലെ നിയമ ലംഘനങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കുെമെന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി

    മു​ത്തു​ച്ചി​പ്പി വാ​രു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    സംരക്ഷിത സമുദ്രമേഖലയിലെ നിയമ ലംഘനങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കുെമെന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സം​ര​ക്ഷി​ത സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി. മു​ത്തു​ച്ചി​പ്പി വാ​രു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ജ​ല​ജീ​വി​ക​ളെ​യും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​വും വേ​ട്ട​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    റാ​സ് ഗ​നാ​ദാ, സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് മ​റൈ​ന്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ പാ​ര്‍ക്ക്, മ​റാ​വ മ​റൈ​ന്‍ ബ​യോ​സ്ഫി​യ​ര്‍ റി​സ​ര്‍വ്, അ​ല്‍ യാ​സ​ത് പ്രൊ​ട്ട​ക്ട​ഡ് ഏ​രി​യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍. അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും സ​മു​ദ്ര വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും 1000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണ്. കു​റ്റം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചാ​ല്‍ പി​ഴ​ത്തു​ക വ​ര്‍ധി​ക്കും. സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശി​ക്ഷ​ക​ള്‍ ചു​മ​ത്തും.

    വ​ന്യ, സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യോ ക​ട​ത്തു​ക​യോ കൊ​ല്ലു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​വ​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​വ​യെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ചെ​യ്യു​ക, ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ കേ​ടു​വ​രു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വി​ദേ​ശ ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ എ​ത്തി​ക്കു​ക, സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ണ്ണും ജ​ല​വും വാ​യു​വും മ​ലി​നീ​ക​രി​ക്കു​ക, സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​വെ​പ്പ് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ട​ത്തു​ക, മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടു​ക​യോ മ​ണ്ണ് ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലു​ക​യോ അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പ്ര​കൃ​തി​ക്ക്​ ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക സ​ന്തു​ല​നാ​വ​സ്ഥ​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsAbu Dhabi Environmental Agency
