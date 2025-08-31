കവിത പുരസ്കാരത്തിന് സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിച്ചു

കവിത പുരസ്കാരത്തിന് സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: വടകര എൻ.ആർ.ഐ കുടുംബം ദുബൈ ഘടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുന്ന കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മ കവിത പുരസ്കാരത്തിന് പുസ്തകം ക്ഷണിച്ചു. 2023ന് ജനുവരി മുതൽ 2024- ഡിസംബറിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. യു.എ.ഇയിൽ സ്ഥിരം താമസമാക്കിയവർക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. മലയാള പുസ്തകങ്ങളാണ് അയക്കേണ്ടത്. താൽപര്യമുള്ളവർ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നു കോപ്പി താഴെ കാണുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബർ 20നു മുമ്പ് ഏൽപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വാട്സ്ആപ്: +971 55 573 9284, ഫോൺ: +971 50 970 0584.
