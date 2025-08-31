Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകവിത പുരസ്കാരത്തിന്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:10 AM IST

    കവിത പുരസ്കാരത്തിന് സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കവിത പുരസ്കാരത്തിന് സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിച്ചു
    cancel

    ദു​ബൈ: വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ കു​ടും​ബം ദു​ബൈ ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ട​ത്ത​നാ​ട്ട് മാ​ധ​വി​യ​മ്മ ക​വി​ത പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പു​സ്ത​കം ക്ഷ​ണി​ച്ചു. 2023ന് ​ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ 2024- ഡി​സം​ബ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ത്തി​നാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സ്ഥി​രം താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. മ​ല​യാ​ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നു കോ​പ്പി താ​ഴെ കാ​ണു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20നു ​മു​മ്പ് ഏ​ൽ​പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ട്സ്ആ​പ്: +971 55 573 9284, ഫോ​ൺ: +971 50 970 0584.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newspoetry awardEntries invitedgulf news malayalam
    News Summary - Entries invited for poetry award
    Similar News
    Next Story
    X