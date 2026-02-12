Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 7:52 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം
    മു​ഹൈ​സി​ന​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ

    ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ 111, 112 പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ 111, 112 പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം ദു​ബൈ മു​ഹൈ​സ്‌​ന​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​നോ​ദ് ന​മ്പ്യാ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചാ​പ്റ്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ർ​ഗ റോ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ് സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്മി​ത മേ​നോ​ൻ, പ്രി​യാ ദീ​പു, റി​സോ​ഴ്സ് പൂ​ൾ ഹെ​ഡ് സ്വ​പ്നാ സ​ജി, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി, ദു​ബൈ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ൺ ബി​നോ കാ​ർ​ലോ​സ്, പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ റോ​യ് നെ​ല്ലി​ക്കോ​ട്, സു​ഭാ​ഷ് ദാ​സ്, ദേ​ര മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ജി, റ​മോ​ള, ഓ​ർ​മ ഖി​സൈ​സ് മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​മാ​ൽ മ​ന്തി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ സു​നി​ൽ ആ​റാ​ട്ടു​ക​ട​വ് ആ​ദ്യ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്‍റ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​ഷ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ചോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പു​തി​യ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ നി​യു​ക്ത അ​ധ്യാ​പി​ക സ്മൃ​തി ധ​നു​ൽ, പാ​ര​ന്‍റ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

