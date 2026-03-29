    Posted On
    date_range 29 March 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 8:25 AM IST

    സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തൽ: മെട്രോ, ട്രാം പരിസരങ്ങളിൽ പരിശോധന

    കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയത്​ 7,129 ഫീൽഡ്​ സന്ദർശനം
    മെട്രോ പരിസരത്ത്​ പരിശോധന നടത്തുന്ന ആർ.ടി.എ

    ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

    ദുബൈ: മെട്രോ, ട്രാം ഉൾപ്പെടെ എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള റെയിൽവേ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 7129 ഫീൽഡ്​ സന്ദർശനങ്ങളും 11 പരിശോധന ക്യാമ്പയ്​നുകളും സംഘടിപ്പിച്ചതായി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) അറിയിച്ചു. റെയിൽവെ ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പതിവ്​ പരിശോധനകൾ.

    മെട്രോ, ട്രാം പരിസരങ്ങളിലാണ്​ പ്രധനമായും പരിശോധന കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന്​ ആർ.ടി.എയുടെ റെയിൽ ഏജൻസി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ്​ അൽ അമീരി പറഞ്ഞു. പരിശോധനയിലൂടെ സാ​ങ്കേതികമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ക​ണ്ടെത്താനും അംഗീകൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്​ പരിഹരിക്കാനും ഫീൽഡ്​ ടീമിന്​ സാധിച്ചു. സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനം തുടരാനും അപകട സാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കാനും പരിശോധനകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സുരക്ഷ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്താനും പ്രവർത്തനക്ഷമത നിരീക്ഷിക്കാനുമായി റെയിൽവെ ശൃംഖലകളിലുടനീളമുള്ള സ്​റ്റേഷനുകളിലും റെയിൽവേ ലൈനുകളിലും പരിശോധന ക്യാമ്പയ്​ൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്​.

    TAGS: news, safety, inspection, tram, gulf
    News Summary - Ensuring safety: Inspections in metro and tram areas
