Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ജീ​വി​തം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:34 AM IST

    ‘ജീ​വി​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കൂ’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ജീ​വി​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കൂ’
    cancel
    camera_alt

    ‘ജീ​വി​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കൂ’ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ഴാ​മ​ത്​ പ​തി​പ്പ്​ അ​ഡ്വ. സ​ന്തോ​ഷ്‌ നാ​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: സൗ​ദി മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ അ​രീ​ഫി അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യി​ൽ ര​ചി​ച്ച ‘ഇ​സ്തം​ത്തി​അ്​ ബി​ഹ​യാ​ത്തി​ക്’​ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ മ​ല​യാ​ള വി​വ​ർ​ത്ത​നം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്​​ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു. ‘ജീ​വി​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കൂ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ദൃ​ശ്ശേ​രി​ വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ഴാ​മ​ത്​ പ​തി​പ്പാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യ​ത്.​

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം സ്റ്റാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഡ്വ. സ​ന്തോ​ഷ്‌ നാ​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ പ​ക​ർ​പ്പ് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്​ പി.​ആ​ർ. പ്ര​കാ​ശ് കൈ​മാ​റി. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌, റ​ഹ്മാ​ൻ കാ​സിം, ക​രീം മ​ല​പ്പു​റം, സ​ബി​ത ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, പ്രീ​ണ റാ​ണി ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹി​ദ് നാ​ട്ടി​ക ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ലി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ബു​ക്ക്‌ ഹൗ​സ്​ ആ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Enjoy life
    Similar News
    Next Story
    X