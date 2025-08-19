Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    19 Aug 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:15 AM IST

    നി​യ​മപാ​ലനം: ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    നി​യ​മപാ​ലനം: ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ റോ​ഡ് നി​യ​മം ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍.

    സൈ​ക്കി​ളു​ക​ള്‍, മോ​ട്ടോ​ര്‍ ബൈ​ക്കു​ക​ള്‍, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ന്‍ക​രു​ത​ലെ​ടു​ക്ക​ണം.

    സേ​ഫ്റ്റി ജാ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ ക​വ​ച​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​യും ധ​രി​ക്കു​ക, ഉ​ള്‍റോ​ഡു​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക, നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്നു.

    നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ 15 ദി​വ​സം വ​രെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും 2000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    X