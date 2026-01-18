Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 1:35 PM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഊ​ര്‍ജ ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​വം​ബ​റി​ല്‍

    ‘ഭാ​വി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര ഊ​ര്‍ജ സൃ​ഷ്ടി​പ്പും സം​ഭാ​വ​ന​യും’ എ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​മേ​യം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഊ​ര്‍ജ ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​വം​ബ​റി​ല്‍
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഊ​ര്‍ജ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പു​തു​സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ‘റാ​ക് എ​ന​ര്‍ജി സ​മ്മി​റ്റി’​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് പ​തി​പ്പ് ന​വം​ബ​റി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 25 - 27 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഊ​ര്‍ജ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് റാ​ക് എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​ര്‍ വേ​ദി​യാ​കും.

    യു.​എ.​ഇ-​ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര ഊ​ര്‍ജ-​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ള്‍, മു​ന്‍ഗ​ണ​ന​ക​ള്‍, പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ‘ഭാ​വി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര ഊ​ര്‍ജ സൃ​ഷ്ടി​പ്പും സം​ഭാ​വ​ന​യും’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച​യാ​കു​മെ​ന്ന് റാ​ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ മു​ന്ദി​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ ശ​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, സ്മാ​ര്‍ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ വി​ന്യാ​സം, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് മൊ​ബി​ലി​റ്റി​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ തു​ട​ങ്ങി പ്രാ​യോ​ഗി​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​ത ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച അ​റി​വു​ക​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​വും റാ​ക് ഊ​ര്‍ജ കോ​ടി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ഊ​ര്‍ജ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ലെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും നെ​റ്റ് സീ​റോ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ത​കു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ര്‍ജം, ഊ​ര്‍ജ സം​ഭ​ര​ണം, ഭാ​വി​യി​ലെ ഗ്രി​ഡു​ക​ള്‍, ഡീ​കാ​ര്‍ബ​ണൈ​സേ​ഷ​ന്‍, നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യും ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും, സു​സ്ഥി​ര സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​കും.

    റാ​ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് വാ​ട്ട​ര്‍ ആ​ന്‍റ് ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ത്തി​ലു​പ​രി എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സു​സ്ഥി​ര വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ര്‍ യൂ​സ​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ അ​ലി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ല-​വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ലെ വേ​ഗ​വ​ത്ക​ര​ണം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഊ​ര്‍ജ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് വാ​ട്ട​ര്‍ ആ​ന്‍റ് ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും യൂ​സ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ്യ​വ​സാ​യ- വാ​ണി​ജ്യ രം​ഗം, സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ ഊ​ര്‍ജ ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ തോ​ത് കു​റ​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ റാ​ക് എ​ന​ര്‍ജി സ​മ്മി​റ്റി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 2040ഓ​ടെ 30 ശ​ത​മാ​നം വൈ​ദ്യു​തി ലാ​ഭി​ക്ക​ല്‍, 20 ശ​ത​മാ​നം ജ​ല ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്ക​ല്‍, 20 ശ​ത​മാ​നം പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ര്‍ജം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ റാ​ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സു​സ്ഥി​ര ഊ​ര്‍ജ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘റീം’ ​ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Energy summit in Ras Al Khaimah in November
