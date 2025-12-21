Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:54 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​​ക​ട​ന്ന യു​വാ​വി​ന്​ ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്​
    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​​ക​ട​ന്ന യു​വാ​വി​ന്​ ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം
    ഫു​ജൈ​റ: അ​തി​വേ​ഗ പാ​ത​യി​ൽ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​​ക​ട​ന്ന യു​വാ​വ്​ വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച്​ മ​രി​ച്ചു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​നാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തു​​വെ​ച്ച്​ സീ​ബ്ര ലൈ​നി​ല​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ​പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ സാ​ലി​ഹ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ദ​ഹ്​​നാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ച്​ ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ൻ ഓ​ടി​ച്ച കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ചു​തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ റൂ​മി​ൽ സം​ഭ​വം റി​പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത ഉ​ട​നെ ട്രാ​ഫി​ക്​ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ടീ​മും ദേ​ശീ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സും ചേ​ർ​ന്ന്​ യു​വാ​വി​നെ ഫു​ജൈ​റ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ ത​ന്നെ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദി​ബ്ബ അ​ൽ ഫു​ജൈ​റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ, നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്തു​​കൂ​ടി മാ​ത്ര​മേ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​​ക​ട​ക്കാ​വൂ​വെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

