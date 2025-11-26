Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:38 AM IST

    ‘ഇ​മോ​ത്സ​വം 2026’ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ‘ഇ​മോ​ത്സ​വം 2026’ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഷാ​ർ​ജ പ​ച്ച​മു​ള​ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ഇ​മോ​ത്സ​വം 2026’ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റ്സ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 2026 ജ​നു​വ​രി 11ന് ​ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ‘ഇ​മോ​ത്സ​വം 2026’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗീ​ത​നി​ശ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ പ​ച്ച​മു​ള​ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ത​ച്ച​ങ്ങാ​ട് വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ൻ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ മ​റ​ക്ക് ന​ൽ​കി ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സം​ഗീ​ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ 40 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക സ​യ​നോ​ര​യും സം​ഘ​വും ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ഇ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി. ​ഷാ​ജി ലാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​ത്ത് അ​രീ​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​മ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​വ​രി​ച്ചു. 151 പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​വും രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ഫ​രീ​ദ് മോ​ഹ​ന​ൻ കൊ​ല്ലം, പ്ര​ഭാ​ത് നാ​യ​ർ, ബി​നോ​യ് പി​ള്ളൈ, അ​നി​ൽ അ​ടു​ക്കം, അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ, സ​തീ​ഷ് പാ​ടി, ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ മ​ണ്ട​പ​ത്തി​ൽ, വ​നി​ത ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ന്ധ്യ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, സു​മി​ത് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ വെടിത്തറക്കാൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.

    TAGS:gulfUAEbrochure released
    News Summary - ‘Emotsavam 2026’ brochure released
