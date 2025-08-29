Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത​ദി​ന​ം; ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ

    ‘കൈ​കോ​ർ​ത്ത്, നാം ​അ​മ്പ​താ​ണ്ടു​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും വ​നി​ത​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത​ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി എ​പ്പോ​ഴും ഇ​മാ​റാ​ത്തി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ എ​ക്‌​സി​ൽ കു​റി​ച്ച ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ത്രീ​യെ മാ​താ​വാ​യും സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​യും മ​ക​ളാ​യും ഭാ​ര്യ​യാ​യും നാം ​ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ക​യാ​യും, മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത്തു​പാ​കു​ന്ന​വ​ളാ​യും, വി​ക​സ​ന യാ​ത്ര​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യും ന​മ്മ​ൾ അ​വ​രെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വാ​യും, ആ​ത്മാ​വി​നു​ള്ള മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​മാ​യും, പാ​ത​യി​ലെ സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​യും, മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​താ​വാ​യും അ​വ​രെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 28ന്​ ​ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം ‘കൈ​കോ​ർ​ത്ത്, നാം ​അ​മ്പ​താ​ണ്ടു​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന​താ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ വി​മ​ൺ​സ്​ യൂ​നി​യ​ന്‍റെ 50ാമ​ത്​ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത​ദി​നം വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​​പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

