Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇമാറാത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 9:49 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 9:49 PM IST

    ഇമാറാത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇന്‍റർപോൾ ഏഷ്യ കമ്മിറ്റിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കമ്മിറ്റിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ്​ മേജർ ആലിയ കഅബി
    ഇമാറാത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇന്‍റർപോൾ ഏഷ്യ കമ്മിറ്റിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    മേജർ ആലിയ അൽ കഅബി

    Listen to this Article

    അബൂദബി: ഇന്‍റർപോൾ ഏഷ്യ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇടംനേടി ഇമാറാത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥ മേജർ ആലിയ അൽ കഅബി. മേഖല തലത്തിലെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇടംനേടുന്ന ആദ്യ വനിതയാണിവർ. 53 ശതമാനം വോട്ട്​ നേടിയാണ്​ ഇവർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    വിജയത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ ലഫ്​. ജനറൽ ശൈഖ്​ സൈഫ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ അഭിനന്ദിച്ചു. നേതൃപരമായ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീ ശാക്​തീകരണം നടപ്പാന്നതിനും ആഗോള സുരക്ഷ സഹകരണം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും യു.എ.ഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെയാണ്​ നേട്ടം പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന്​ അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി.

    നേതൃത്വത്തിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടിനും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും നൽകിവരുന്ന പിന്തുണക്കും നന്ദിയറിയിക്കുന്നതായും ശൈഖ്​ സൈഫ്​ എക്സ്​ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു.

    അന്താരാഷ്​ട്ര തലത്തിലെ പൊലീസ്​ സഹകരണം യു.എ.ഇ തുടരുമെന്നും ലോകത്താകമാനമുള്ള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയുന്നതിൽ സംയുക്​ത പ്രവർത്തനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:committeeasiaInterpolOfficialsWomen's empowermentEmiratijoin
    News Summary - Emirati official joins Interpol Asia Committee
    Similar News
    Next Story
    X